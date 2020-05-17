МЧС предупредило о пике паводка в районе Сыктывкара

ТАСС, 17 мая. Пик паводка в окрестностях Сыктывкара в Республике Коми ожидается в ближайшее время. Для оперативного реагирования на ситуацию в районе усилена группировка реагирующих подразделений. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"В ближайшее время ожидается пик подъема воды в окрестностях города Сыктывкара, в этих целях усилена группировка реагирующих подразделений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в связи с прогнозом роста уровней воды для своевременного реагирования на ситуацию в муниципальные образования Ижемский, Усть-Цилемский и Усинск направлены две оперативные группы Главного управления МЧС по региону с привлечением группировки федеральных спасателей. "В ближайшее время максимальные усилия будут направлены на сосредоточение сил и средств в этих муниципальных образованиях", - отмечает пресс-служба ведомства.

В Усть-Куломском, Усть-Цилемском и Удорском районах республики из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации. При этом, по данным на 17 мая, в Усть-Куломском районе наблюдается устойчивый спад уровня воды. На подтопленных территориях сельских поселений Усть-Нем и Югыдьяг продолжают работать силы и средства аэромобильной группировки регионального управления МЧС.

Для ликвидации последствий поводка в регионе от МЧС России привлечено более 160 человек, 36 единиц техники, в том числе силы и средства аэромобильной группировки. На подтопленных территориях организованы пункты временного размещения, созданы запасы медикаментов, товаров первой необходимости и продуктов, проведена проверка готовности сил и средств. Всего в зоне подтопления находятся 269 домовладений, отселены 40 человек. Ситуация находится на контроле спасателей.

По данным МЧС, в Вологодской области, где также был зафиксирован подъем уровней воды в водоемах, к воскресенью ситуация стабилизировалась, однако подтопленными остаются 45 приусадебных участков с 44 домами в микрорайоне Лесозавод села Устье Усть-Кубинского района, в зоне подтопления проживает 111 человек, в том числе 12 детей. Подтоплен участок автодороги, соединяющий микрорайон с селом. В зоне подтопления остается также низководный мост в Сокольском районе, нарушено сообщение с одним населенным пунктом, где проживет 29 человек. Сотрудники МЧС России продолжают подвозить питьевую воду и продукты по заявкам населения. Для помощи местным жителям привлечена группировка в составе 46 человек, у них в распоряжении 21 единица техники, 12 плавательных средств.

В селе Усть развернут пункт временного размещения на 60 мест, но он пустует. На территории Усть-Кубинского и Верховажского районов, где ранее были подтопления, продолжает действовать режим ЧС, уточнили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

Погода в зонах подтопления

По информации Вологодского ЦГМС, в ночь на понедельник по области ожидается 1-6 градусов тепла, днем 9-14 градусов, возможны умеренные дожди. В Республике Коми в выходные дни дожди идут повсеместно. По ночам велика вероятность заморозков до минус 3 градусов, днем ожидается 5-12 градусов тепла.