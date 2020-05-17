С Чаяндинского месторождения вывезли еще более 150 вахтовиков

ТАСС, 17 мая. Спецрейсом вывезен 151 вахтовый рабочий с Чаяндинского месторождения, где обнаружили очаг коронавируса. Рейс выполнен по маршруту Мирный - Екатеринбург - Минеральные Воды - Ростов, сообщил оперативный штаб при правительстве Якутии.

"Из Якутии вылетел один спецрейс, организованный компанией "Стройтранснефтегаз", по маршруту Мирный - Екатеринбург - Минеральные Воды - Ростов. Этим рейсом вылетел 151 рабочий Чаяндинского месторождения с отрицательными анализами на COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего с 3 по 17 мая было выполнено 52 рейса, которыми с Чаяндинского месторождения вывезены 5 117 человек.

На территории Чаяндинского месторождения расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. 17 апреля там объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус. На данный момент Роспотребнадзор подтвердил 43 случая заражения коронавирусной инфекцией на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Борт Ил-76 МЧС России 1 мая доставил на Чаяндинское месторождение врачей и необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя с целью локализации распространения коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.