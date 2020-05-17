Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

С Чаяндинского месторождения вывезли еще более 150 вахтовиков

Всего с территории объекта вывезли 5 117 человек

ТАСС, 17 мая. Спецрейсом вывезен 151 вахтовый рабочий с Чаяндинского месторождения, где обнаружили очаг коронавируса. Рейс выполнен по маршруту Мирный - Екатеринбург - Минеральные Воды - Ростов, сообщил оперативный штаб при правительстве Якутии.

"Из Якутии вылетел один спецрейс, организованный компанией "Стройтранснефтегаз", по маршруту Мирный - Екатеринбург - Минеральные Воды - Ростов. Этим рейсом вылетел 151 рабочий Чаяндинского месторождения с отрицательными анализами на COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего с 3 по 17 мая было выполнено 52 рейса, которыми с Чаяндинского месторождения вывезены 5 117 человек.

На территории Чаяндинского месторождения расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. 17 апреля там объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус. На данный момент Роспотребнадзор подтвердил 43 случая заражения коронавирусной инфекцией на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Борт Ил-76 МЧС России 1 мая доставил на Чаяндинское месторождение врачей и необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя с целью локализации распространения коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Ученые из Ульяновска разработали тест на коронавирус
Тест-системы доставят в больницы региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС