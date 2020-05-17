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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Россия вывезла из Киргизии рейсом "Аэрофлота" почти 350 своих граждан

В воскресенье из Москвы в Бишкек "Аэрофлот" также доставил 378 киргизских граждан

БИШКЕК, 17 мая. /ТАСС/. Россия вывезла в воскресенье из Киргизии около 350 своих граждан. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Бишкеке.

"Сегодня спецрейсом из Бишкека в Москву были вывезены 348 российских граждан", - заявил представитель посольства.

По его словам, списки желающих вернуться из Киргизии в РФ составлялись на протяжении нескольких дней.

Авиасообщение между двумя государствами было прекращено в марте из-за распространения коронавирусной инфекции.

В воскресенье из Москвы в Бишкек компания "Аэрофлот" также доставила 378 киргизских граждан, которые выразили желание вернуться из России в республику.

Теги
КиргизияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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