В пострадавшем из-за паводка пермском поселке остановился рост уровня рек

ПЕРМЬ, 17 мая. /ТАСС/. Уровень рек в поселке Тюлькино Пермского края достиг наивысшей точки, рост остановился. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС глава Соликамского городского округа, куда входит поселок, Алексей Федотов.

Всего в поселке проживет 1 тыс. человек, 15 мая эвакуация понадобилась 22 жителям поселка, где подтопило придомовые территории. Местные власти ввели режим повышенной готовности и развернули пункт временного размещения (ПВР) в соседнем селе. Подтопление в связи с паводком затронуло 76 домов Тюлькино, в которых проживают свыше 300 человек.

"В настоящее время уровень стабилизировался, [произошло] "обнуление", то есть он не прибавляется <…> Если сегодня ночью еще был плюс [рост уровня рек], то днем уже "обнуление"", - сказал собеседник агентства.

Федотов уточнил, что за последние 40 лет это самый сильный паводок в поселке на его памяти. "Чуть выше поселка Тюлькино сливаются реки Вишера и Кама <…> У нас они обе обычно с разрывом идут [в половодье] в две недели: сначала Кама, а потом Вишера. В этом году они обе вместе пошли", - пояснил он.

По мнению главы округа, паводок также усилила снежная зима. "В прошлом году зима была снежной, а в этом [снега] еще раза в полтора было больше", - отметил Федотов.

По прогнозу ГУ МЧС по Пермскому краю, 17 мая в регионе прохладная погода, воздух днем прогревался до 12-15 градусов тепла, местами возможны кратковременные небольшие дожди. Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что опасное гидрологическое явление в ближайшие сутки сохранится.