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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс "Аэрофлота" с россиянами из Австрии и Венгрии вылетел из Будапешта

Борт направляется в Санкт-Петербург, откуда самолет отправится в Москву

ВЕНА, 17 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс компании "Аэрофлот" с гражданами России из Австрии и Венгрии направился в субботу из Будапешта в Санкт-Петербург. На его борту также находятся россияне, вылетевшие ранее в этот же день из Вены. В общей сложности данным рейсом воспользовались 126 пассажиров.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Будапеште Ирина Звонова, там на борт поднялись 45 человек, которые зарегистрировались для вылета из Венгрии.

В субботу "Аэрофлот" организовал длительный перелет по маршруту Вена - Будапешт - Санкт-Петербург - Москва для вывоза российских граждан из Австрии и Венгрии. Из австрийской столицы на борту лайнера вылетели 80 россиян и гражданин ФРГ. Из Санкт-Петербурга самолет отправится в Москву.

Австрия для борьбы с распространением нового коронавируса до 22 мая приостановила пассажирское авиасообщение с целым рядом стран, в том числе Россией и Украиной. Национальная авиакомпания Austrian Airlines прекратила полеты до 7 июня.

Теги
АвстрияРоссияВенгрияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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