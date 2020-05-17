Вывозной рейс "Аэрофлота" с россиянами из Австрии и Венгрии вылетел из Будапешта

ВЕНА, 17 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс компании "Аэрофлот" с гражданами России из Австрии и Венгрии направился в субботу из Будапешта в Санкт-Петербург. На его борту также находятся россияне, вылетевшие ранее в этот же день из Вены. В общей сложности данным рейсом воспользовались 126 пассажиров.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Будапеште Ирина Звонова, там на борт поднялись 45 человек, которые зарегистрировались для вылета из Венгрии.

В субботу "Аэрофлот" организовал длительный перелет по маршруту Вена - Будапешт - Санкт-Петербург - Москва для вывоза российских граждан из Австрии и Венгрии. Из австрийской столицы на борту лайнера вылетели 80 россиян и гражданин ФРГ. Из Санкт-Петербурга самолет отправится в Москву.

Австрия для борьбы с распространением нового коронавируса до 22 мая приостановила пассажирское авиасообщение с целым рядом стран, в том числе Россией и Украиной. Национальная авиакомпания Austrian Airlines прекратила полеты до 7 июня.