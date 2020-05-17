Прокуратура начала проверку после жалоб сирот-инвалидов на выделение жилья под Орлом

ТАСС, 17 мая. Прокуратура Орловской области начала проверку после опубликования в СМИ информации о нарушениях при выделении жилья сиротам-инвалидам из Болховского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее ряд местных СМИ сообщили о том, что из-за нехватки бюджетных средств выпускникам интерната не выделяется положенное жилье.

"Прокуратурой Орловской области по информации, размещенной в СМИ и сети интернет, о нарушении жилищных прав сирот-инвалидов из Болховского детского дома-интерната организована проверка", - говорится в сообщении.

Прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Болховский дом-интернат для детей с физическими недостатками создавался в годы Великой Отечественной войны и имел всесоюзное значение. Интернат предоставляет комплекс социальных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья с четырех до 18 лет. Кроме того, на базе учреждения действует отделение социально-профессиональной реабилитации с постинтернатным сопровождением молодых людей в возрасте 18-25 лет с обеспечением проживания.