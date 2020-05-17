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Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее предупредили владельцев рынков об ответственности за несоблюдение санэпиднорм

По словам главы региона Мурата Кумпилова, нарушения повлекут за собой жесткую реакцию властей

МАЙКОП, 17 мая. /ТАСС/. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер на открывающихся рынках и ярмарках Адыгеи повлечет за собой жесткую реакцию властей. Об этом сообщил в воскресенье глава региона Мурат Кумпилов во время посещения центрального рынка в Майкопе.

"Мы понимаем, что работа рынков важна как для сельхозпроизводителей, которым нужно реализовать свою продукцию, так и для граждан, которые получают возможность по доступным ценам приобрести качественные товары местного производства. Но вопросы безопасности людей остаются в приоритете, поэтому несоблюдение требований Роспотребнадзора повлечет жесткую реакцию", - сказал Кумпилов.

В субботу в республике была разрешена работа рынков и ярмарок, закрывавшихся ранее в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. При этом, как отмечает пресс-служба главы региона, перед открытием была проведена большая подготовительная работа. В частности, продезинфицированы все торговые площадки, а почти 600 продавцов прошли тестирование на коронавирус.

Как отметили в пресс-службе, в воскресенье Кумпилов ознакомился с порядком контроля при проходе на рынок, а именно соблюдения посетителями "масочно-перчаточного" режима, а также социального дистанцирования внутри рынка и на плодово-овощных рядах. Кумпилов напомнил о необходимости строгого соблюдения предписанных мер защиты, подчеркнув, что в противном случае деятельность ярмарок будет приостановлена.

Он также поручил городской мэрии Майкопа и республиканскому Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором постоянно контролировать ситуацию на ярмарочных площадках, требуя неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
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