В Тамбове из-за аварии без горячей воды остались более 100 жилых домов и соцобъекты

ТАМБОВ, 17 мая. /ТАСС/. Неисправность запорной арматуры, выявленная при устранении повреждения на распределительной сети, на целую рабочую неделю оставит без горячей водой 141 многоквартирный жилой дом и несколько объектов соцсферы, включая два медучреждения. Об этом в воскресенье сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

С вечера 15 мая из-за повреждения распределительной сети горячая вода не подавалась в 15 жилых домов Тамбова. 16 мая повреждение было устранено, коммунальщики заменили два участка трубопровода, однако при заполнении водой была выявлена неисправность запорной арматуры. В связи с проведением гидравлических испытаний на тепломагистрали с 18 по 22 мая будут отключены потребители горячего водоснабжения, проживающие в районе 19 улиц.

"Всего в зону отключение попадают 141 многоквартирный жилой дом, четыре учебных заведения, пять детских садов, два медицинских учреждения", - говорится в сообщении. Замена трубопроводной арматуры проводится силами компании "Квадра".