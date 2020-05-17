СК начал проверку после сообщений о невыплатах надбавок медикам в Соликамске

ПЕРМЬ, 17 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проверит сообщения СМИ по фактам невыплаты надбавок медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом в Соликамске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Ранее интернет-издание Mash сообщило, что в Пермском крае фельдшеру, месяц работавшему с коронавирусными больными, заплатили 100 рублей. По данным издания, речь идет о медработнике Соликамска, которая каждый день обрабатывала по 100 вызовов.

"17 мая 2020 года в средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что работникам медицинских учреждений города Соликамска не предоставляются выплаты, связанные с последствиями коронавирусной пандемии в России. По данному факту в следственном отделе по городу Соликамску СУ СК РФ по Пермскому краю проводится процессуальная доследственная проверка", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным следственного управления, в действиях должностных лиц медицинских учреждений формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В настоящее время устанавливаются лица, которым не были произведены выплаты.

Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что медучреждениями региона применялся неверный порядок расчета стимулирующих выплат. В частности, врачам Городской клинической больницы № 7 Перми стимулирующие выплаты за апрель произведены не в полном объеме. Аналогичные нарушения выявлены еще в трех учреждениях Пермского края. Министру здравоохранения региона надзорное ведомство внесло представление с требованием незамедлительно провести все необходимые доначисления.

Прокуратура также проверяет информацию, размещенную в сети, о возможных нарушениях прав медицинских работников городской больницы Соликамска. По ее итогам будет дана оценка законности начисления оплаты и условий труда медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании помощи пациентам с коронавирусом.