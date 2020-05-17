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Прокуратура проверит публикации о незаконной утилизации медизделий в Мурманске

Ранее в соцсети появились фотографии выброшенных на помойку медицинских предметов

МУРМАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура Мурманской области начала проверку по информации СМИ о возможных нарушениях закона при утилизации изделий медицинского назначения на территории Мурманска. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Мурманской области организовала проверку по публикации ИА "СеверПост" "Выброшенное на помойку медицинское оборудование нашли в Мурманске". В ходе надзорных мероприятий будет проверена информация о возможных нарушениях закона при утилизации изделий медицинского назначения, обнаруженных на улице Полухина в городе Мурманске", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет именно о медицинских изделиях, а не об оборудовании.

Поводом для публикации материала в СМИ стали фотографии и комментарии жителей Мурманска, размещенные в группе "Мурманск" "ВКонтакте". Среди обнаруженных предметов очевидцы указывают на медицинские капельницы и высказывают предположение, что отходы принадлежат расположенному на улице Полухина в Мурманске Специализированному центру инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы им. П. А. Баяндина.

В прокуратуре заверили, что при наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги
РоссияМурманская область
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