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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В Петербург прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" с россиянами из Вены и Будапешта

После высадки нескольких пассажиров самолет вылетит в Москву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Граждане России, вылетевшие из Вены через Будапешт вывозным рейсом компании "Аэрофлот", прибыли в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Самолет вылетел из аэропорта Швехат по маршруту Вена - Будапешт - Санкт-Петербург - Москва. На борту - 80 россиян и один гражданин ФРГ. В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга журналистам сообщили, что домой возвращаются около 20 жителей города и Ленинградской области. После приземления в Петербурге самолет вылетит в столицу.

В петербургском аэропорту Пулково пассажиров рейса встречают врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных ведомств. Прилетевших обследуют, возьмут анализы на инфекцию, им выдадут официальное предписание о соблюдении 14-дневного карантина.

При невозможности самоизоляции по месту жительства вернувшимся из-за рубежа будет предоставлена возможность провести две недели в обсерваторе в Курортном районе. Багаж пассажиров продезинфицируют.

До 31 мая австрийские власти продлили контроль на границах с Германией, Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией и Словакией. Прибывающим в республику лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней или предоставить медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, выданную не ранее чем за четыре дня. Отсутствие справки служит причиной отказа во въезде. 15 июня Австрия собирается в первую очередь полностью открыть границу с ФРГ.

Теги
АвстрияРоссияВенгрияСанкт-ПетербургСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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