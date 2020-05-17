В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Еще 77 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в воскресенье в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 580 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

В штабе отметили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.