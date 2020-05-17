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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Татарстана смогут посещать музеи и библиотеки

Кроме того, разрешается проводить индивидуальные тренировки с персональным тренером

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана разрешили работать музеям и библиотекам, закрытым в республике на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее постановление кабинета министров Татарстана в воскресенье размещено на официальном портале правовой информации региона.

"Указанное ограничение не распространяется на работу музеев, библиотек, а также на предоставление экскурсионных услуг индивидуально или группами численностью не более пяти человек, а при наличии специализированного радиооборудования для экскурсионного обслуживания - не более 10 человек", - говорится в документе.

Ограничение также не распространяется на тренировки спортсменов и спортсменов - членов сборных команд Татарстана и РФ по видам спорта на открытом воздухе, занятия жителей физкультурой и спортом на открытом воздухе (за исключением таких занятий на детских площадках, спортивных площадках в парках, лесопарках, скверах, во дворах многоквартирных домов при условии одновременного участия не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 м).

Кроме того, разрешается проводить индивидуальные тренировки с персональным тренером в спортивных центрах, плавательных бассейнах и фитнес-центрах "при условии, что один тренер одновременно тренирует не более одного человека".

После майских праздников власти Татарстана начали поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей региона рекомендательный характер.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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