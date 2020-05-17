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В Коми пострадавшим от паводка жителям помогут восстановить их дома

В зоне подтопления находятся 158 домов и почти 500 придомовых территорий
Врио губернатора Республики Коми Владимир Уйба (в центре) Пресс-служба главы Республики Коми
Описание
Врио губернатора Республики Коми Владимир Уйба (в центре)
© Пресс-служба главы Республики Коми

СЫКТЫВКАР, 17 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми помогут пострадавшим от весеннего половодья жителям деньгами, стройматериалами и всем необходимым. В зоне подтопления сейчас находятся 158 домов и почти 500 придомовых территорий, более 100 человек эвакуированы, сообщил в воскресенье вечером врио главы региона Владимир Уйба.

"Первыми встретили большую воду жители южных районов республики, сейчас режим ЧС там снят, вода оттуда ушла. Затем была Ухта, люди [на двух подтопленных улицах] расстроены, второй год подряд их топит, уже и в прошлом году они ремонтировали, и мебель меняли, в этом году опять [подтопило]. Мы договорились, что по каждому случаю дополнительно поможем [пострадавшим] не только деньгами, но и стройматериалами, работами для восстановления, всем необходимым", - сказал Уйба в видеообращении, которое размещено на странице республики в соцсети "ВКонтакте".

По данным руководителя региона, на данный момент подтопления зафиксированы в восьми муниципалитетах. "Всего в зоне подтопления 158 домов и почти 500 придомовых территорий. Отселено более 100 человек, в основном жители размещаются у родственников, хотя мы везде подготовили пункты временного размещения", - сказал врио главы региона.

По его словам, на подтопленных территориях работают все службы - спасатели главного управления МЧС по республике, спасатели региональной аварийно-спасательной службы "Спас-Коми", сотрудники полиции, главы поселений, местные жители, которые сами строят дамбы, участвуют в круглосуточном дежурстве. "Огромное спасибо всем, кто отстаивает свои деревни и села, свои дома", - сказал Уйба.

По информации регионального управления МЧС, в Усть-Куломском, Усть-Цилемском и Удорском районах республики из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации. Высокий уровень воды в реках сформировался из-за осенних проливных дождей и обильных снегопадов, сейчас в лесах продолжает таять снег, его запасы повсеместно на 25-36% превышают многолетние значения.

По прогнозу ЦГМС Коми, максимальные уровни весеннего половодья ожидаются в ближайшее время на реке Печоре у сел Усть-Уса и Мутный Материк Усинского района, у села Щельяюр Ижемского района, у сел Усть-Цильма и Ёрмица Усть-Цилемского района. Повышение уровня воды до критических отметок возможно у села Петрунь близ Инты и села Колва Усинского района.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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