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Власти Коми намерены ускорить реализацию программы устранения цифрового неравенства

Как сообщил врио главы региона Владимир Уйба, проблема отсутствия связи обострилась во время дистанционного обучения во время пандемии

СЫКТЫВКАР, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Коми планирует ускорить реализацию федеральной программы устранения цифрового неравенства в регионе. Так, часть из 85 населенных пунктов постараются обеспечить устойчивой сотовой связью и интернетом уже в этом году, рассказал в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

"В рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства интернет придет в 20 наших населенных пунктов, а далее еще 85 населенных пунктов стоят на улучшении качества связи на следующий год. Но, думаю, что поработаем с МТС, с "Ростелекомом", чтобы по возможности часть из них сделать уже в этом году", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, проблема отсутствия связи в глубинке обострилась во время дистанционного обучения во время пандемии. "Например, у нас 500 школьников, где [в населенных пунктах] нет не то что интернета, сотовой связи нет. Такого вообще не должно быть, это недопустимо, что многие села, деревни вообще не имеют сотового покрытия и устойчивого интернета. Ведь это проблема не только развития территорий, но и экстренной связи", - сказал Уйба.

Как сообщало ранее региональное правительство, по соглашению с "Ростелекомом" в 2018 году компания планировала проложить более 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи и обеспечить высокоскоростным доступом в интернет 123 населенных пункта. В 2019 году правительство региона и компания "Мегафон" договорились о цифровизации региона. Компания планировала вложить 110 млн рублей и обеспечить качественной связью и быстрым интернетом около пяти тысяч жителей отдаленных сел шести муниципалитетов.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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