В память о жертвах депортации народов в Крыму в режиме онлайн зажгут свечи памяти

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Традиционная акция "Зажги огонь в своем сердце" в Республике Крым, посвященная Дню депортации народов из Крыма, из-за пандемии коронавируса пройдет в режиме онлайн, массовых акций также проводить не будут, сообщил ТАСС первый заместитель председателя республиканского Госкомитета по делам межнациональных отношений Эльмар Мамбетов.

В Крыму 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году. Акция "Зажги огонь в своем сердце" проводилась ежегодно на протяжении более 20 лет. Люди собирались на центральных площадях своих городов и поселков и выкладывали зажженные свечи и лампады в форме Крымского полуострова в память о жертвах депортации.

"На время действия на территории Республики Крым режима повышенной готовности из-за коронавируса проведение масштабных мероприятий не представляется возможным. В онлайн-формате состоится традиционная акция "Зажги огонь в своем сердце", которая ежегодно собирает тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий. В этом году из-за мер по противодействию распространению коронавируса в окнах домов участников акции свечи зажгутся по всему Крыму", - сообщил Мамбетов.

По его словам, присоединиться к акции, которая стартует в 21:00 мск, могут все крымчане: нужно поставить зажженную свечу на подоконник, сделать фотографию и выложить ее в социальных сетях.

Мамбетов также сообщил, что к 76-й годовщине депортации в городах и районных центрах республики пройдет возложение цветов к мемориалам, памятным знакам жертвам депортации с соблюдением противоэпидемических мер.

С 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, в регионе проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.