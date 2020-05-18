В Чечне с 18 мая возобновят работу общественного транспорта

ГРОЗНЫЙ, 18 мая. /ТАСС/. Общественный транспорт, работа которого была приостановлена в начале мая в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, заработает в Чечне с понедельника. Об этом сообщил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов в Instagram.
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Дорогие друзья! У меня для вас хорошая новость! С завтрашнего дня, 18 мая 2020 года, начнет работу общественный транспорт в Чеченской Республике. Это будет касаться как городских, так и пригородных маршрутов. В тоже время особо отмечу, что пассажиры обязательно должны быть в медицинской маске, иметь при себе пропуск или рабочее удостоверение. Без соблюдения данных требований транспорт не будет обслуживать пассажиров. Отмечу, что весь парк общественного транспорта, обслуживающий население, проходит ежедневную дезинфекцию, что значительно минимизирует риски заражения пассажиров. Ну и наконец, информация о количестве и номерах маршрутов будет доступна на странице Министерства транспорта и связи ЧР @mintrans.chr и будет обновляться каждый вечер. Берегите себя и окружающих!
"С 18 мая 2020 года начнет работу общественный транспорт в Чеченской Республике. Это будет касаться как городских, так и пригородных маршрутов. В то же время особо отмечу, что пассажиры обязательно должны быть в медицинской маске, иметь при себе пропуск или рабочее удостоверение", - написал глава ведомства.
Он отметил, что без соблюдения необходимых требований транспорт не будет обслуживать пассажиров. "Весь парк общественного транспорта, обслуживающий население, проходит ежедневную дезинфекцию, что значительно минимизирует риски заражения пассажиров", - добавил Черхигов.
В Чечне, по последним данным регионального Минздрава, зарегистрировано 918 случаев инфицирования, из них 529 человек вылечились, десять умерли.