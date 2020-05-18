В Чечне с 18 мая возобновят работу общественного транспорта

ГРОЗНЫЙ, 18 мая. /ТАСС/. Общественный транспорт, работа которого была приостановлена в начале мая в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, заработает в Чечне с понедельника. Об этом сообщил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов в Instagram.

Публикация от Рамзан Черхигов (@cherhigov_mintrans) 17 Май 2020 в 10:46 PDT

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"С 18 мая 2020 года начнет работу общественный транспорт в Чеченской Республике. Это будет касаться как городских, так и пригородных маршрутов. В то же время особо отмечу, что пассажиры обязательно должны быть в медицинской маске, иметь при себе пропуск или рабочее удостоверение", - написал глава ведомства.

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Он отметил, что без соблюдения необходимых требований транспорт не будет обслуживать пассажиров. "Весь парк общественного транспорта, обслуживающий население, проходит ежедневную дезинфекцию, что значительно минимизирует риски заражения пассажиров", - добавил Черхигов.

В Чечне, по последним данным регионального Минздрава, зарегистрировано 918 случаев инфицирования, из них 529 человек вылечились, десять умерли.