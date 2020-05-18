В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии

АНАДЫРЬ, 18 мая. /ТАСС/. Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Певеке - самом северном городе России. Шесть человек с подтвержденным диагнозом уже доставлены в окружную столицу, сообщил в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.
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Стремительная динамика по заболеваемости COVID-19: за неделю в округе +25 случаев. При этом выписано за время эпидемии 24 человека. ᅠ В госпитале 4 человека с диагнозом COVID-19, к аппарату ИВЛ подключен один пациент, трое идут на выздоровление. ᅠ В #Певек @pevek_official произошла вспышка внебольничных пневмоний - вчера доставили 6 человек санитарным рейсом в Анадырь. Один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 в больнице Угольных Копей. Остальные получают необходимое лечение в инфекционном отделении #ГБУЗЧОБ. Сейчас с главой Певека отрабатываем необходимые дополнительные мероприятия по предотвращению распространения вируса. ᅠ Особенность COVID такова, что часто болезнь проходит бессимптомно - более чем в 40% случаев. Поэтому причиной такого количества заражённых стало нарушение самоизоляции: люди ходили на работу, в гости друг к другу - вели «обычный» образ жизни... ᅠ Ещё раз напоминаю всем жителям Чукотки: меры самоизоляции - не прихоть! Сократите социальные контакты, соблюдайте правила гигиены, помните о дистанции в общественных местах. Это необходимо для предотвращения распространения инфекции. Если эпидситуация будет ухудшаться, меры придётся усилить. ᅠ Отдельное спасибо врачам, медсёстрам, санитаркам! Вы рискуете своим здоровьем, чтобы сохранить здоровье жителей округа. Сегодня все медицинские и технические работники, контактирующие с COVID-пациентами, получили федеральные и региональные выплаты. Лично прослежу, чтобы и в дальнейшем средства поступали вовремя и в полном размере. ᅠ Берегите себя и близких! Помогите врачам - оставайтесь дома. ᅠ #здоровьевприоритете #стопкоронавирус #коронавирус #COVID19 #Певек #Чукотка #Арктика #ДальнийВосток #ДФО #АЗРФ
"В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний - мы доставили шесть человек санитарным рейсом в Анадырь. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится в больнице поселка Угольные Копи. Остальные пациенты с коронавирусом получают необходимое лечение в инфекционном отделении Чукотской областной больницы", - написал Копин.
Отмечается, что прирост заразившихся коронавирусом на Чукотке за минувшую неделю составил 25 человек - это почти 50% от общего числа пациентов с инфекцией на полуострове в настоящее время.
Со 2 апреля на Чукотке действует режим самоизоляции, который распоряжением губернатора округа продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове официально подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели.
Певек - самый северный город России. Расстояние до Анадыря составляет почти 650 км.