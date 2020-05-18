В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии

АНАДЫРЬ, 18 мая. /ТАСС/. Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Певеке - самом северном городе России. Шесть человек с подтвержденным диагнозом уже доставлены в окружную столицу, сообщил в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.

"В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний - мы доставили шесть человек санитарным рейсом в Анадырь. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится в больнице поселка Угольные Копи. Остальные пациенты с коронавирусом получают необходимое лечение в инфекционном отделении Чукотской областной больницы", - написал Копин.

Отмечается, что прирост заразившихся коронавирусом на Чукотке за минувшую неделю составил 25 человек - это почти 50% от общего числа пациентов с инфекцией на полуострове в настоящее время.

Со 2 апреля на Чукотке действует режим самоизоляции, который распоряжением губернатора округа продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове официально подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели.

Певек - самый северный город России. Расстояние до Анадыря составляет почти 650 км.