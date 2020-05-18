{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил о значительном снижении числа заражений коронавирусом в США

По последним данным, в США зафиксировали более 1,48 млн случаев заражения

ТАСС, 18 мая. Президент США Дональд Трамп отметил 17 мая, что в последнее время число заражений коронавирусом в стране стремительно уменьшается.

"Число заражений коронавирусом сильно снижается на всей территории Соединенных Штатов, за несколькими исключениями. Действительно, это очень хорошие новости", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 89 318 человек, выздоровели 268 376.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
Шесть человек доставили санитарным рейсом в Анадырь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС