Школы и детские сады возобновили работу во всех районах Сахалинской области

"С 12 мая вывели [из режима самоизоляции для школ и детсадов] семь районов [с наиболее благоприятной эпидобстановкой], с 14 мая - еще три, с сегодняшнего дня вывели в общем количестве 18, то есть все районы области", - сообщили в Минобразовании региона. Помимо этого, рекомендованы к открытию также учреждения дополнительного образования.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Разрешение на работу школ и детских садов с понедельника начало действовать во всей Сахалинской области. На островах стартовал второй этап выхода из режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона.

Уточняется, что школьные занятия в очной форме разрешены только для выпускников 11-х классов с учетом согласия их родителей. В кабинетах одновременно могут находиться до 15 человек. Школьников и педагогов обязали носить медицинские маски, дезинфекция и проветривание помещений осуществляются чаще, а перемены стали длиннее.

Несмотря на разрешение со стороны областных властей, не открылись школы и детские сады только в Южно-Курильском городском округе на южных Курилах (Сахалинская область) из-за введенного там в прошлую пятницу режима ЧС, сообщил ТАСС мэр муниципалитета Вячеслав Власенко. Район включает в себя острова Кунашир и Шикотан и имеет пять школ.

Ранее в администрации Южно-Курильска ТАСС рассказали, что режим ЧС был введен в связи с выявлением первого на южных Курилах зараженного коронавирусной инфекцией, с островами прекращено транспортное сообщение. Житель Дагестана прибыл на острова несколько дней назад для работы водолазом на судне и начал осуществлять деятельность без соблюдения 14-дневного карантинного режима. В течение того же дня удалось выявить круг общения зараженного пациента, ими оказались 87 человек. Режим ЧС будет снят, если тесты на коронавирус всех этих людей окажутся отрицательными.

Первый этап выхода из режима самоизоляции в Сахалинской области начался с открытия отдельно стоящих объектов торговли и сервиса, спортивных секций, школ и садов в некоторых районах области, а также с разрешения на прогулки с детьми. Сейчас в правительстве решается вопрос об открытии торгово-развлекательных центров.

О ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом заявил, что с середины мая регионы могут начинать поэтапный выход из режима самоизоляции, исходя из эпидемиологической обстановки на их территориях. В Сахалинской области первый этап начался 12 мая, второй был запланирован на 18 мая.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631.

В Сахалинской области, входящей в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой. Зарегистрированы 23 зараженных, еще 28 вылечились и выписаны из больницы. При этом за весь период на островах не было зафиксировано ни одного тяжелого случая. Режим самоизоляции действует в регионе с 1 апреля.