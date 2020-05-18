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Пандемия коронавируса нового типа

В Шанхае выявлен первый с начала марта местный случай инфицирования коронавирусом

Инфицированным оказался мужчина, прибывший в поисках работы из провинции Хубэй

ШАНХАЙ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Шанхая впервые со 2 марта выявили местный случай инфицирования коронавирусом нового типа. Согласно опубликованному в понедельник заявлению городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, инфицированным оказался мужчина, прибывший в поисках работы из провинции Хубэй - эпицентра распространения COVID-19.

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На следующий день после приезда в город 14 мая мужчина добровольно сдал тест на коронавирус нового типа, который показал положительный результат. В настоящее время пациент находится на лечении в одной из больниц города. 20 контактировавших с ним людей помещены в карантин.

Это первый местный случай заражения COVID-19 в Шанхае за последние почти 11 недель. С начала марта в городе фиксировались лишь инфицированные, прибывающие из-за границы.

По состоянию на 17 мая в Шанхае в общей сложности было выявлено 666 случаев инфицирования, 326 человек заразились за пределами Китая. В настоящее время в больницах города на лечении остаются 18 человек. За все время распространения нового коронавируса в Шанхае от вызванного им заболевания скончалось семь человек.

С 9 мая власти Шанхая снизили в городе со второго до третьего уровень экстренного реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением COVID-19. Наивысший первый уровень был введен 24 января. В настоящее время все усилия властей направлены на предотвращение ввозных случаев. Все прибывающие из-за рубежа обязаны не только проходить двухнедельный карантин в специально отведенных для этого местах, но и тест на выявление в крови нуклеиновой кислоты коронавируса.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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