В Забайкалье обнаружили вспышку коронавирусa в краевой клинической больнице

ЧИТА, 18 мая. /ТАСС/. Врачи зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа в краевой клинической больнице в Чите, выявили восемь инфицированных человек, сообщила на оперативном заседании правительства Забайкальского края руководитель управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа.

16 мая 66 пациентов с коронавирусом были выявлены в краевом онкологическом диспансере, их госпитализировали в первую городскую больницу Читы.