В Забайкалье обнаружили вспышку коронавирусa в краевой клинической больнице

ЧИТА, 18 мая. /ТАСС/. Врачи зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа в краевой клинической больнице в Чите, выявили восемь инфицированных человек, сообщила на оперативном заседании правительства Забайкальского края руководитель управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа.
16 мая 66 пациентов с коронавирусом были выявлены в краевом онкологическом диспансере, их госпитализировали в первую городскую больницу Читы.
"Остается два активных эпидемических очага. Это краевой онкологический диспансер, в котором на сегодняшний день зарегистрировано 74 случая заболевания, и краевая клиническая больница, где зарегистрировано восемь случаев. Если говорить о краевой клинической, то в принципе очаги в больнице локализованы", - сказала Лапа.
Согласно данным регионального ситуационного центра по коронавирусу, число заболевших в Забайкалье достигло 595, пятеро пациентов умерли. При этом врачи вылечили 225 жителей.