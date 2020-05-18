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Пандемия коронавируса нового типа

В Забайкалье обнаружили вспышку коронавирусa в краевой клинической больнице

Там выявили восемь случаев заражения

ЧИТА, 18 мая. /ТАСС/. Врачи зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа в краевой клинической больнице в Чите, выявили восемь инфицированных человек, сообщила на оперативном заседании правительства Забайкальского края руководитель управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа.

16 мая 66 пациентов с коронавирусом были выявлены в краевом онкологическом диспансере, их госпитализировали в первую городскую больницу Читы.

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"Остается два активных эпидемических очага. Это краевой онкологический диспансер, в котором на сегодняшний день зарегистрировано 74 случая заболевания, и краевая клиническая больница, где зарегистрировано восемь случаев. Если говорить о краевой клинической, то в принципе очаги в больнице локализованы", - сказала Лапа.

Согласно данным регионального ситуационного центра по коронавирусу, число заболевших в Забайкалье достигло 595, пятеро пациентов умерли. При этом врачи вылечили 225 жителей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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