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Пандемия коронавируса нового типа

Таможня Новой Зеландии проведет расследование действий экипажа лайнера Ruby Princess

Зараженные коронавирусом пассажиры лайнера беспрепятственно высадились в портах Новой Зеландии и Австралии

СИДНЕЙ, 18 мая. /ТАСС/. Таможенная служба Новой Зеландии проведет расследование в отношении экипажа круизного лайнера Ruby Princess, на борту которого произошла вспышка коронавируса, и проверит действия его команды на предмет правонарушений. Об этом в понедельник заявила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции в Веллингтоне.

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По словам премьера, сотрудники таможенной службы страны должны выяснить причины того, что зараженные коронавирусом пассажиры лайнера беспрепятственно высадились в портах Новой Зеландии и Австралии. Ардерн отметила, что "раньше времени на расследование этого случая не было, однако теперь необходимо проверить все обстоятельства распространения вируса", поскольку как минимум 16 человек, сошедших с его борта в новозеландском Нейпире 14 марта, были инфицированы.

Круизный лайнер Ruby Princess зашел в сиднейскую бухту 20 марта после трехдневного круиза в Новую Зеландию. На его борту находились 2,7 тыс. пассажиров и 1,1 тыс. членов экипажа. Во время путешествия судовой врач провел тестирование на наличие коронавируса 13 человек, почувствовавших недомогание, и выявил четыре случая инфицирования, однако, после того как корабль причалил в порту Сиднея, все пассажиры, кроме заболевших, отправились по домам.

Позднее выяснилось, что более 600 человек из числа пассажиров лайнера и около 200 членов экипажа судна были заражены коронавирусом. 21 из них скончался в больницах Австралии. Полиция штата Новый Южный Уэльс проводит уголовное расследование случившегося. Ожидается, что результаты будут озвучены в сентябре.

Теги
Новая ЗеландияПандемия коронавируса нового типа
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