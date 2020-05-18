В Калмыкии все медики пройдут экспресс-тесты на коронавирус

ЭЛИСТА, 18 мая. Все медицинские работники Калмыкии в ближайшее время пройдут экспресс-тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник в Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Число заразившихся коронавирусом медработников в Калмыкии превысило 100.

"Сегодня мы заключаем контракт на закупку экспресс-тестов, они показывают раннюю степень заболевания, позволяют получить информацию, что у человека бессимптомно протекает коронавирусная инфекция. Контракт - на 20 тыс. исследований, и в первую очередь в конце этой недели тотально обследуем всех сотрудников системы здравоохранения - это чуть более 4,5 тыс. человек", - сказал министр.

Остальные тесты направят на исследования граждан, включая лиц старше 65 лет. По словам Кикенова, проведение тестирования на коронавирус поможет Минздраву региона оценить, имеется ли у населения республики какой-либо групповой иммунитет от инфекции, что, в свою очередь, позволит более обоснованно решать вопросы о снятии либо продлении ограничений в работе предприятий и организаций в связи с коронавирусом.

"На сегодняшний день мы делаем порядка 400 тестов в сутки при максимальной загрузке и круглосуточном режиме работы. Когда получим экспресс-тесты, исследования возрастут в десятки раз", - отметил министр.

Он уточнил, что, по состоянию на понедельник, в регионе зарегистрирован 721 случай заражения коронавирусной инфекцией, 277 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, из них восемь - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Регион находится на пике заболеваемости. С начала пандемии выздоровели и выписаны 239 человек, умерли девять пациентов. Ежедневно в Калмыкии число заболевших коронавирусом увеличивается на 30-40 человек, в связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в Калмыкии продлили до 24 мая включительно.