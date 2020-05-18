{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии все медики пройдут экспресс-тесты на коронавирус

Тестирование планируется провести до конца текущей недели

ЭЛИСТА, 18 мая. Все медицинские работники Калмыкии в ближайшее время пройдут экспресс-тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник в Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Число заразившихся коронавирусом медработников в Калмыкии превысило 100.

"Сегодня мы заключаем контракт на закупку экспресс-тестов, они показывают раннюю степень заболевания, позволяют получить информацию, что у человека бессимптомно протекает коронавирусная инфекция. Контракт - на 20 тыс. исследований, и в первую очередь в конце этой недели тотально обследуем всех сотрудников системы здравоохранения - это чуть более 4,5 тыс. человек", - сказал министр.

Остальные тесты направят на исследования граждан, включая лиц старше 65 лет. По словам Кикенова, проведение тестирования на коронавирус поможет Минздраву региона оценить, имеется ли у населения республики какой-либо групповой иммунитет от инфекции, что, в свою очередь, позволит более обоснованно решать вопросы о снятии либо продлении ограничений в работе предприятий и организаций в связи с коронавирусом.

"На сегодняшний день мы делаем порядка 400 тестов в сутки при максимальной загрузке и круглосуточном режиме работы. Когда получим экспресс-тесты, исследования возрастут в десятки раз", - отметил министр.

Он уточнил, что, по состоянию на понедельник, в регионе зарегистрирован 721 случай заражения коронавирусной инфекцией, 277 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, из них восемь - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Регион находится на пике заболеваемости. С начала пандемии выздоровели и выписаны 239 человек, умерли девять пациентов. Ежедневно в Калмыкии число заболевших коронавирусом увеличивается на 30-40 человек, в связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в Калмыкии продлили до 24 мая включительно.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены
В последний раз президент общался с гражданами в таком формате в июне 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС