Компания "Сколково" оцифрует почти миллион актов гражданского состояния на Сахалине

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Компания Фонда "Сколково" "Биорг" переведет в цифровой формат почти миллион актов гражданского состояния (АГС) для Сахалинской области, что позволит региональным ЗАГС оптимизировать работу и повысить оперативность обработки обращений граждан. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

"Компания "Биорг", резидент Кластера информационных технологий фонда "Сколково", начинает проект по оцифровке АГС для Сахалинской области. С помощью платформы Beorg Smart Vision и специализированного краудсорсингового сервиса "Биорг" компания переведет в электронный вид 986 771 запись с 1926 по 2000 год. В общей сложности предстоит перевести в электронный вид документы 15 отделений ЗАГС", - говорится в сообщении.

Оцифровка будет проводиться с помощью платформы Beorg Smart Vision, интеллектуальной системы на базе нейронных сетей и машинного обучения. Она позволяет работать с различными типами документов. Например, будут использоваться актовые книги, содержащие информацию о рождении, заключении и расторжении брака, установлении отцовства, записи актов об усыновлении, перемене имени и смерти. Часть записей очень ветхая, с 20-х годов прошлого века, велась от руки и содержит даже японские буквы и иероглифы.

Процесс оцифровки, как пояснили в фонде, регламентирован таким образом, при котором ввод данных представляет своего рода "конвейер", благодаря чему работа выполняется с максимальной скоростью и безошибочно. Предложенный "Биоргом" подход в несколько раз эффективнее традиционного и позволяет сократить время на ретроконвертацию в несколько раз, а качество ввода при этом составляет 99%.

По словам директора направления государственных программ компании "Биорг" Александра Миронова, успешная реализация проекта позволит ЗАГС Сахалинской области существенно оптимизировать свою работу и повысить оперативность обработки обращений граждан. Компания с 2018 года уже оцифровала почти 24 млн записей АГС для Московской области, Воронежа, Саратова, Иваново и Севастополя.

"Оцифровка документов весьма актуальна там, где есть большой поток входящих документов. Это, например, крупные банки, госучреждения, архивы. Для большинства коммерческих и государственных структур собственные службы массовой оцифровки невыгодны как с точки зрения стоимости оборудования, так и с точки зрения накладных расходов. Поэтому в оцифровке документов активно применяется платформа Beorg Smart Vision", - сказал проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Дмитрий Стариков, слова которого приводятся в сообщении.

О цифровом реестре АГС

Согласно Федеральному закону и постановлению правительства РФ, оцифровка актовых книг должна завершиться не позднее 31 декабря 2020 года. Следующим этапом станет конвертация более 500 млн данных всех ЗАГС РФ в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), который послужит основой федерального информационного регистра сведений о населении России.