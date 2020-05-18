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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму не будут работать в этом году летние школьные лагеря

Также в регионе не возобновят работу летом и кружки дополнительного образования

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Летние школьные лагеря для детей в нынешнем сезоне в Крыму работать не будут, не возобновят работу и детские кружки дополнительного образования, сообщила в понедельник руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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Изменения в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса, подразумевающие смягчение ограничений для бизнеса и отмену самоизоляции, вступили в силу с понедельника. На полуострове разрешена работа большинства предприятий, кроме туристической сферы, возобновляются спортивные тренировки сборных команд, а жители младше 65 лет смогут прогуливаться в парках и по набережным при соблюдении масочного режима.

"Не стоит готовить наши школы к работе пришкольных дневных площадок на летнюю оздоровительную кампанию. Не тратьте время на оформление и подготовку документов для получения санэпидзаключения. Не стоит этого делать директорам школ, вы просто потратите время. Пришкольные летние лагеря в этом сезоне работать не будут", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

По ее словам, не возобновят работу и детские тематические кружки дополнительного образования. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов напомнил, что решение о работе санаторно-курортной сферы в стране может быть принято правительством России в мае.

В Крыму по состоянию на 18 мая зарегистрированы 294 случая коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 104 человека, умерли шестеро.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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