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Региональные выплаты получат 36 тыс. детей Крыма в возрасте от 16 до 18 лет

На осуществление выплат в регионе направят 360 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Региональные выплаты в 10 тыс. рублей в Республике Крым в июне получат 36 тыс. детей в возрасте от 16 до 18 лет, на эти цели будет выделено 360 млн рублей, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

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Ранее 17 мая Аксенов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что единовременные региональные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 16 до 18 лет из бюджета Республики Крым будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди, - в школах, учреждениях среднего профессионального образования или на первых курсах вузов. Он не озвучивал количество детей и общую сумму выплат.

"Всего дополнительно под эту меру поддержки, подпадают 36 тыс. детей, которые не попали под [действие] указа президента и в решение правительства. Цена вопроса - 360 млн рублей. Я вчера с Москвой, с министерством финансов все вопросы согласовал, средства есть", - сказал он на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

Аксенов поручил правительству республики разработать четкий порядок оформления и получения выплат. "Упорядочьте все регламенты, сделайте их простыми и доступными. У нас много мер поддержки принято, а за каждой из них надо по часу в очереди стоять. Так быть не должно", - подчеркнул он. Аксенов добавил, что выплаты пройдут в июне.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, было предложено вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан, в том числе студентов. Выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. С 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста и другие.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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