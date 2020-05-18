Один из четырех энергоблоков Балаковской АЭС отключили на плановый ремонт

САРАТОВ, 18 мая. /ТАСС/. Энергоблок № 1 Балаковской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Саратовской области, остановили на плановый ремонт, сообщает пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" в понедельник.

"Энергоблок № 1 Балаковской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Разгрузка и остановка энергоблока проведены без замечаний", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что это типовой средний ремонт, который проводится в соответствии с графиком ремонта энергоблоков АЭС России в 2020 году. В настоящее время на Балаковской АЭС в работе энергоблоки № 2, 3, 4. Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений.

Балаковская АЭС расположена в 10 км от города Балаково и является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году. АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.