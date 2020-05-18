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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших из-за коронавируса в Иране превысило 7 тыс.

Общее число заболевших достигло 122 492

ТЕГЕРАН, 18 мая. /ТАСС/. Число летальных исходов от заболеваний, вызванных коронавирусом, в Иране за сутки составило 69. Общее число смертей за время пандемии в стране превысило 7 тыс., сообщил в понедельник глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

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"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 294. Общее число заболевших достигло 122 492", - приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 69 человек, общее количество летальных исходов составляет 7 057". Таким образом, число заражений коронавирусом за сутки стало рекордным в стране за последние пять недель.

По данным Минздрава, в республике выздоровел 95 661 человек. "В стране проведено 701 640 тестов на коронавирус", - отметил Джаханпур.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению темпов распространения инфекции. Согласно официальной статистике, число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта (3 186 случаев), после чего начало снижаться и достигло минимума в 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти, последние шесть дней он составлял 1,7-2,3 тыс.

Иранские власти с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры и парикмахерские, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

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ИранПандемия коронавируса нового типа
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