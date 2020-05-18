Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения

"На сегодняшний день ситуация в Республике Дагестан вызывает, действительно, серьезные опасения по поводу предстоящих праздников (Ураза-байрам - прим. ТАСС)", - сказал министр в понедельник в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики Дагестан.

По его словам, в республике развернуто более 8,2 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом. "Мы фактически развернули на сегодняшний день в Республике Дагестан более 8,2 тыс. коек для оказания медицинской помощи. Сегодня на стационарном лечении находится более 7 тыс. пациентов <...> в разных районах региона", - сказал Мурашко.

Он добавил, что на сегодняшний день в Дагестане 109 человек находятся на искусственной вентиляции легких, а количество аппаратов ИВЛ и реанимационных мест составляет 635.

Ситуация с коронавирусом в Дагестане требует привлечения дополнительных медицинских сил и средств, добавил министр. "То, что мы видим на сегодняшний день, конечно же, требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион из вне региона", - сказал он.

Дагестан включен в список регионов, где проводятся клинические исследования препаратов от коронавируса, уточнил Мурашко. "Мы, действительно, включили регион в число [тех регионов], которые проводят исследования современных лекарственных препаратов для того, чтобы ускорить доступ к терапии. И подготовили для этого специалистов дополнительно, в том числе провели вебинары и личные образовательные циклы с нашими специалистами", - сказал он.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследовано более 35 тыс. человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.