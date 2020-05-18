{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения

По словам главы Минздрава, ситуация в республике требует привлечения дополнительных медицинских сил и средств

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Республике Дагестан продолжает вызывать опасения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На сегодняшний день ситуация в Республике Дагестан вызывает, действительно, серьезные опасения по поводу предстоящих праздников (Ураза-байрам - прим. ТАСС)", - сказал министр в понедельник в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики Дагестан.

По его словам, в республике развернуто более 8,2 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом. "Мы фактически развернули на сегодняшний день в Республике Дагестан более 8,2 тыс. коек для оказания медицинской помощи. Сегодня на стационарном лечении находится более 7 тыс. пациентов <...> в разных районах региона", - сказал Мурашко.

Он добавил, что на сегодняшний день в Дагестане 109 человек находятся на искусственной вентиляции легких, а количество аппаратов ИВЛ и реанимационных мест составляет 635.

Ситуация с коронавирусом в Дагестане требует привлечения дополнительных медицинских сил и средств, добавил министр. "То, что мы видим на сегодняшний день, конечно же, требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион из вне региона", - сказал он. 

Дагестан включен в список регионов, где проводятся клинические исследования препаратов от коронавируса, уточнил Мурашко. "Мы, действительно, включили регион в число [тех регионов], которые проводят исследования современных лекарственных препаратов для того, чтобы ускорить доступ к терапии. И подготовили для этого специалистов дополнительно, в том числе провели вебинары и личные образовательные циклы с нашими специалистами", - сказал он.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследовано более 35 тыс. человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин 19 мая проведет совещание о выплатах медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным вице-премьерам и министрам тщательно подготовиться к докладу главе государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС