В Стерлитамаке снесли бюст Колчака

УФА, 18 мая. /ТАСС/. Администрация Стерлитамака демонтировала скульптуру Александра Колчака, установленную местным предпринимателем. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра города Альберт Шайхутдинов.

По сообщению местных СМИ, которые приводят слова инициатора установки бюста Тагира Ибрагимова, скульптура размещалась на территории торгового дома "Ардо". Власти города смогли демонтировать ее со второй попытки, в первый раз им помешали жители, вставшие на защиту бюста, пишет сетевое издание "Медиакорсеть".

"Возле остановки общественного транспорта "Ардо" один из предпринимателей установил скульптурную композицию. Это вызвало большое число обращений жителей города. Скульптурная композиция была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города. Это является нарушением правил благоустройства, в данный момент скульптурная композиция демонтирована, территория ни частная, ни в аренде", - сообщил Шайхутдинов.

По его словам, жаловавшихся жителей города возмущал факт установки бюста Колчака. "Ветераны, честно говоря, приходили и плакали. Их беспокоило, что в годовщину 75-летия Победы при наличии живых красноармейцев в городе установлен памятник руководителю белогвардейского движения", - добавил собеседник агентства.

Александр Колчак - русский полярный исследователь, военачальник и политический деятель. Один из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (1918-1920). 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.