Работающим с заразившимися коронавирусом медикам Курской ЦРБ начислили выплаты после жалоб

КУРСК, 18 мая. /ТАСС/. Медработники Курской центральной районной больницы (ЦРБ), оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получили полагающиеся им выплаты по новому порядку Минздрава РФ. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Курской области.

Ранее СУ СК России по региону организовало доследственную проверку по факту возможной невыплаты компенсаций медработникам.

"В новой редакции документа - [постановления правительства РФ] - фактор времени не учитывается, поэтому выплата будет единовременной, если сотрудник отработал в соответствии с установленным графиком, независимо от количества смен или часов. Тем работникам, которые не получили выплату в полном объеме по данному постановлению, будет сделан перерасчет. Что касается жалоб сотрудников Курской ЦРБ, то вопрос рассмотрен, доначисления и выплаты уже произведены", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в администрации области со ссылкой на данные областного комитета здравоохранения, все медработники региона, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, уже получают доплаты по новому порядку Минздрава РФ. На стимулирующие выплаты, установленные постановлением правительства РФ, регион получил из федерального бюджета более 215 млн рублей, ранее на доплаты медикам в область уже поступили 41,5 млн рублей. Всего в регионе выплаты получают свыше 1,5 тыс. медработников.

К 18 мая в Курской области выявили 2 015 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 595 человек выздоровели, семь пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.