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ВЦИОМ: большинство россиян считают коронавирус опаснее гриппа

При этом более половины опрошенных считают достаточными меры, предпринятые властями для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (58%) считают коронавирус нового типа опаснее сезонного гриппа, еще 26% респондентов заявили, что они одинаково опасны. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в понедельник.

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"Коронавирус опаснее сезонного гриппа - так считает каждый второй россиянин (58%). В Москве такого мнения придерживаются 64% опрошенных <…> Также каждый четвертый считает, что данные заболевания опасны в равной степени (26%)", - говорится в сообщении.

Беспокойство о здоровье превалирует над возможной угрозой безработицы у 60% респондентов. Боятся потерять работу и доход 31% россиян. В Москве данные показатели составили 59% и 30% соответственно.

Более половины опрошенных (57%) считают достаточными меры, предпринятые властями для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

"О недостаточности мер сообщает каждый четвертый россиянин (27%), а об их избыточности - каждый десятый (11%)", - следует из результатов исследования. Три четверти россиян (75%) считают существенной волонтерскую деятельность в условиях пандемии коронавируса, 12% опрошенных придерживаются обратного мнения.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Инициативный опрос ВЦИОМ по Москве проведен 14 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1000 россиян, для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияПандемия коронавируса нового типа
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