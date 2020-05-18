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Кабмин выделил Минобороны более 1,1 млрд рублей на строительство медцентра в Воронеже

Медицинский центр будет безвозмездно передан в собственность Воронежской области

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство выделило Министерству обороны из резервного фонда 1 млрд 121 млн рублей на строительство многофункционального медицинского центра в Воронеже. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на портале правовой информации.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 121 836 тыс. рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа многофункционального медицинского центра на 200 коек в г. Воронеже в целях оказания медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией", - сказано в документе.

Кроме того, по предложению Минобороны, после ввода медцентра в эксплуатацию, он будет безвозмездно передан в собственность Воронежской области.

Военное ведомство до 1 февраля 2021 года должно предоставить доклад о целевом и эффективном использовании выделенных средств.

Ранее Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. 15 мая 16 центров на 1 600 мест были сданы в эксплуатацию. 22 апреля президент поручил проработать вопрос возведения аналогичного центра в Воронеже.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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