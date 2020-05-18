Цыбульский надеется, что Архангельская область составит конкуренцию туризму в Финляндии

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский рассчитывает развить в регионе туристскую инфраструктуру с тем, чтобы регион впоследствии смогу оттянуть часть турпотока у Финляндии.

"К арктическому туризму растет интерес, сделать альтернативу Финляндии мы вполне можем... С точки зрения природы, красивых мест, уникальных ландшафтов у Архангельской области есть все основания свою нишу [в развитии арктического туризма] занять. При этом развитость инфраструктуры еще очень сильно отстает от многих регионов", - сказал Цыбульский на встрече в журналистами в понедельник.

Он отметил, что туризм - это полноценная отрасль экономики, которая многое может дать региону. По его словам, в туристическом продукте должны быть три составляющие: логистика, размещение и впечатления или эмоции. "Вот с эмоциями, пожалуй, мы сегодня справимся. Справимся ли мы по инфраструктуре размещения? Не знаю. Боюсь, что еще пока нет. Плюс сложная логистика делает этот туризм очень дорогим", - добавил врио главы.