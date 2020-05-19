TikTok выделит до 25 млн рублей на закупку средств защиты российским медикам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. TikTok направит до 25 млн рублей Всероссийскому общественному движению "Волонтеры-медики", которые пойдут на закупку средств защиты для медиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе TikTok в России.

"В непростое время всеобщей борьбы с COVID-19 ведущая платформа для создания коротких видео TikTok перечислила 20 млн рублей Всероссийскому общественному движению "Волонтеры-медики", которые пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов для медицинских учреждений по всей России <...> Платформа также запускает кампанию в поддержку работников сферы здравоохранения, которые каждый день борются с вирусом, и приглашает поучаствовать в ней всех своих пользователей. Через инициативы с участием пользователей TikTok планирует дополнительно передать движению 5 млн рублей", - сообщили в компании.

Видеоплатформа предлагает пользователям поддержать медицинских работников в формате оригинального короткого видео, присоединившись к челленджу #спасибомедикам. Данная акция организована совместно с движением "Волонтеры-медики" и Министерством здравоохранения РФ, которое запустило официальный аккаунт в TikTok. Также в знак уважения и благодарности врачам 22 мая TikTok организует благотворительный концерт.

"Активность пользователей в рамках челленджа и концерта поможет TikTok передать "Волонтерам-медикам" дополнительное пожертвование в размере 5 млн рублей. За каждый видеоролик в рамках челленджа #спасибомедикам TikTok начислит 100 рублей с целью сбора 3 млн рублей, а за каждого зрителя концерта - 10 рублей с целью сбора 2 млн рублей", - пояснили в компании.

Ранее TikTok запустил специальный раздел в приложении для информирования пользователей о COVID-19. В разделе представлена статистика заболеваемости с официального портала стопкоронавирус.рф, правила и меры предосторожности для замедления распространения вируса. Также TikTok провел прямые эфиры с представителями Министерства здравоохранения, в рамках которых они дали советы о безопасности и ответили на вопросы пользователей о COVID-19.