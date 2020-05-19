{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

TikTok выделит до 25 млн рублей на закупку средств защиты российским медикам

Видеоплатформа также предлагает пользователям поддержать медицинских работников, присоединившись к челленджу #спасибомедикам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. TikTok направит до 25 млн рублей Всероссийскому общественному движению "Волонтеры-медики", которые пойдут на закупку средств защиты для медиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе TikTok в России.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В непростое время всеобщей борьбы с COVID-19 ведущая платформа для создания коротких видео TikTok перечислила 20 млн рублей Всероссийскому общественному движению "Волонтеры-медики", которые пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов для медицинских учреждений по всей России <...> Платформа также запускает кампанию в поддержку работников сферы здравоохранения, которые каждый день борются с вирусом, и приглашает поучаствовать в ней всех своих пользователей. Через инициативы с участием пользователей TikTok планирует дополнительно передать движению 5 млн рублей", - сообщили в компании.

Видеоплатформа предлагает пользователям поддержать медицинских работников в формате оригинального короткого видео, присоединившись к челленджу #спасибомедикам. Данная акция организована совместно с движением "Волонтеры-медики" и Министерством здравоохранения РФ, которое запустило официальный аккаунт в TikTok. Также в знак уважения и благодарности врачам 22 мая TikTok организует благотворительный концерт.

"Активность пользователей в рамках челленджа и концерта поможет TikTok передать "Волонтерам-медикам" дополнительное пожертвование в размере 5 млн рублей. За каждый видеоролик в рамках челленджа #спасибомедикам TikTok начислит 100 рублей с целью сбора 3 млн рублей, а за каждого зрителя концерта - 10 рублей с целью сбора 2 млн рублей", - пояснили в компании.

Ранее TikTok запустил специальный раздел в приложении для информирования пользователей о COVID-19. В разделе представлена статистика заболеваемости  с официального портала стопкоронавирус.рф, правила и меры предосторожности для замедления распространения вируса. Также TikTok провел прямые эфиры с представителями Министерства здравоохранения, в рамках которых они дали советы о безопасности и ответили на вопросы пользователей о COVID-19.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом
Общее число умерших в городе достигло 1 651
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС