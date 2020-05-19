NYT опубликовала письмо властей Москвы о точности данных о смертности из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Москвы уверены в точности имеющихся данных о смертности из-за нового коронавируса в городе. Об этом говорится в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованном в понедельник в газете The New York Times.

"В апреле 2020 года в городе зафиксировали смерть 11 846 человек. Хотя это на 1 841 больше, чем в апреле 2019 года, а если сравнивать с данными за аналогичный месяц 2018 года, то это лишь на 985 больше. Наши исследования показали, что в апреле 2020 года смерть 639 человек была связана с COVID-19, - отметил Хрипун. - В каждом случае мы проводим вскрытие, поэтому мы уверены в точности наших данных. Повышение показателей смертности является естественным при распространении острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых осложняются фоновые заболевания".

В послании опровергаются утверждения о смертности в России в период пандемии, приведенные в статье, которая была размещена в издании на прошлой неделе. В упомянутом материале, как отметил Хрипун, "не была учтена позиция правительства Москвы". "В начале мая власти Москвы опубликовали статистику смертности за апрель. Некоторые СМИ сравнили месячные показатели смертности и предположили, что их рост отражает число смертей от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, - констатируется в письме на английском языке. - Однако одни лишь эти цифры не раскрывают причину смерти и в любом случае значительно варьируются".

"Другие страны демонстрируют такую же статистику: число умерших от COVID-19 ниже, чем общее повышение смертности. Однако даже если все дополнительные случаи смерти в Москве за апрель были бы связаны с коронавирусом, показатели смертности в Москве от COVID-19 были бы ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне, - подчеркнул Хрипун. - Москва готова обсудить имеющийся у нее опыт с российскими и иностранными экспертами".

Посольство РФ в США в понедельник уточнило на своей странице в Facebook, что The New York Times, "к сожалению, отказалась опубликовать сравнительную статистику", которая была приведена в письме Хрипуна. Как отмечается в сообщении, в апреле в Нью-Йорке из-за коронавируса умер 11 861 человек, а в Лондоне - 3 589. Всего за указанный период в Нью-Йорке умерло на 15 709 человек больше, чем в этом же месяце в 2019 году, а в Лондоне - на 5 531. "Даже если все дополнительные смерти в Москве связаны с коронавирусом, смертность от COVID-19 будет немного больше 3%, что ниже, чем официальные показатели смертности в Нью-Йорке и Лондоне", - отметили в дипмиссии, уточнив, что это "10% и 24% соответственно".

Требования опубликовать опровержение

Посол России в США Анатолий Антонов 14 мая направил главному редактору The New York Times письмо с требованием разместить опровержение публикации о смертности из-за коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство направит письма в издательства газет Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть информацию о занижении смертности из-за коронавируса в России. Она также сообщила, что соответствующее обращение было адресовано представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.

Financial Times ранее разместила материал с утверждением, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В The New York Times также появилась публикация, касающаяся количества летальных исходов в период пандемии в России. Между тем специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что фактов сознательного занижения подобной статистики в стране не наблюдается.