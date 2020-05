NYT опубликовала письмо властей Москвы о точности данных о смертности из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Москвы уверены в точности имеющихся данных о смертности из-за нового коронавируса в городе. Об этом говорится в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованном в понедельник в газете The New York Times.

"Другие страны демонстрируют такую же статистику: число умерших от COVID-19 ниже, чем общее повышение смертности. Однако даже если все дополнительные случаи смерти в Москве за апрель были бы связаны с коронавирусом, показатели смертности в Москве от COVID-19 были бы ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне, - подчеркнул Хрипун. - Москва готова обсудить имеющийся у нее опыт с российскими и иностранными экспертами".

Посольство РФ в США в понедельник уточнило на своей странице в Facebook, что The New York Times, "к сожалению, отказалась опубликовать сравнительную статистику", которая была приведена в письме Хрипуна. Как отмечается в сообщении, в апреле в Нью-Йорке из-за коронавируса умер 11 861 человек, а в Лондоне - 3 589. Всего за указанный период в Нью-Йорке умерло на 15 709 человек больше, чем в этом же месяце в 2019 году, а в Лондоне - на 5 531. "Даже если все дополнительные смерти в Москве связаны с коронавирусом, смертность от COVID-19 будет немного больше 3%, что ниже, чем официальные показатели смертности в Нью-Йорке и Лондоне", - отметили в дипмиссии, уточнив, что это "10% и 24% соответственно".

Требования опубликовать опровержение

Посол России в США Анатолий Антонов 14 мая направил главному редактору The New York Times письмо с требованием разместить опровержение публикации о смертности из-за коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство направит письма в издательства газет Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть информацию о занижении смертности из-за коронавируса в России. Она также сообщила, что соответствующее обращение было адресовано представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.

Financial Times ранее разместила материал с утверждением, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В The New York Times также появилась публикация, касающаяся количества летальных исходов в период пандемии в России. Между тем специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что фактов сознательного занижения подобной статистики в стране не наблюдается.