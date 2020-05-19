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Пандемия коронавируса нового типа

Международный фестиваль еврейской культуры в ЕАО перенесли на 2021 год из-за пандемии

Мероприятия арт-проекта "Вечерний Биробиджан" также перенесли на более поздний срок

ТАСС, 19 мая. Власти Еврейской автономной области перенесли международный фестиваль еврейской культуры и искусства на 2021 год из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства во вторник.

"Фестиваль, запланированный на сентябрь, имеет уровень международного, но подготовка к нему сегодня приостановлена, так как мы не успеваем пригласить гостей и участников фестиваля вовремя в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и области", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника управления культуры правительства ЕАО Марины Ушаковой.

Уточняется, что XIV международный фестиваль еврейской культуры и искусства перенесен на 2021 год. Этот фестиваль является одним из важнейших культурных событий в области. Он проводится в регионе каждые два года, начиная с 1989 года. Среди участников фестиваля представители регионов России, США, Израиля, Германии, Китая, Кореи, Японии, Австрии, Украины, Латвии и других стран. На время фестиваля в области проводятся выставки, экспозиции, организуются музыкально-поэтические гостиные и вечера-встречи, фотовернисажи, спектакли, презентации, научные конференции. С выступлениями в регион приезжают лучшие еврейские творческие коллективы.

Сообщается также, что перенесены мероприятия арт-проекта "Вечерний Биробиджан", которые собирает музыкантов, артистов, художников на разных площадках города в течение всего лета. "Арт-проект "Вечерний Биробиджан" тоже зависит от того, можно ли будет биробиджанцам и гостям города собираться на набережной. Пока мы просим перенести его начало на 1 июля текущего года", - цитирует управление Ушакову.

В Еврейской АО действует режим самоизоляции. Всего в области выявлено 237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 115 человек, двое умерли.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия коронавируса нового типа
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