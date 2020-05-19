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Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде отметили День Виктории прогулками и домашним барбекю

Салютов в крупных городах страны в этом году не было

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Жители Канады изменили в этом году в условиях пандемии коронавируса традиционное празднование одного из главных государственных праздников - Дня Виктории. Он всегда приходится на понедельник и объявляется выходным.

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В этот день обычно закрыты магазины, банки, государственные учреждения, спортивные секции, фитнес-центры, кафе и рестораны, но в условиях пандемии это не стало проблемой для канадцев, так как большинство из вышеперечисленных учреждений по-прежнему им не доступны. Многим жителям страны, например, пришлось прервать традицию походов в национальные музеи в День Виктории, большая часть из которых в этот день всегда открыта для посетителей.

Также канадцы не смогли отправиться на пикники и барбекю в национальные парки и природные заповедники, которые в этом году откроются только 1 июня, и были вынуждены отказаться от встреч с родственниками и друзьями. Не было в этом году и трнадиционных красочных салютов во всех крупных городах страны.

Также в Оттаве была отменена традиционная военная церемония, когда в честь британской королевы, которая более 150 лет назад провозгласила Канаду доминионом Британской империи, дают 21 орудийный залп.

Праздник состоялся

Канадцы, однако, не стали унывать в этот праздничный день. Очень многие из них с утра в понедельник отправились просто гулять по улицам и городским паркам, а кто-то предпочел популярные у местных жителей велосипедные прогулки. По свидетельству корренспнондента ТАСС, несколько городских парков Оттавы в понедельник были заполнены посетителями, которые, соблюдая положенную дистанцию, сидели на лужайках, играли в тарелочку, запускали в небо воздушных змеев или просто прогуливались по аллеям. "Обычно в День Виктории мы выезжаем на озеро в один из национальных парков, там также можно в специальной зоне сделать барбекю, но из-за коронавируса пришлось выбраться на природу рядом с домом и вместо барбекю ограничиться бутербродами, - сказала корреспонденту ТАСС жительница Оттавы Анна, которая вместе с семьей отдыхала в городском парке "Страткона". - Но мы не унываем и верим, что скоро жизнь вернется в нормально русло".

Канадцы, которые проживают в частных домах, жарили сосиски и бургеры на своих участках.

История праздника

День Виктории был учрежден в память о британском монархе, которому Страна кленового листа обязана своим рождением. Впервые его отметили в Западной Канаде - нынешней провинции Онтарио - в 1845 году, когда законодательное собрание объявило день рождения монарха - 24 мая - праздничным. В 1901 году после смерти королевы Виктории парламент Канады принял закон о данном государственном празднике. Поправка к резолюции о статусе страны в 1952 году установила празднование Дня Виктории в понедельник, предшествующий 25 мая. Праздник является официальным выходным днем.

В 1857 году королева Виктория выбрала небольшой тогда городок Оттава в качестве столицы объединенной британской провинции, образованной позже в результате слияния Нижней и Верхней Канады. 1 июля 1867 года она подписала Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду доминионом Британской империи и ставший ее конституцией, в основных чертах действующей и поныне.

День Виктории отмечают не во всей Канаде. Жители единственной франкоговорящей провинции Квебек в понедельник отпраздновали Национальный день патриотов. Он был учрежден в 2003 году в память о тех, кто поднял мятеж в 1837 году, в год восшествия королевы Виктории на трон.

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