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Пандемия коронавируса нового типа

Медучреждения Приморья получили тесты, выявляющие коронавирус за 10 минут

Экспресс-тесты передали в 18 медучреждений региона спортсмены хоккейного клуба "Адмирал"

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Медучреждения Приморья получили новейшие экспресс-тесты, которые с высокой точностью позволяют определить наличие в организме человека коронавируса. Экспресс-системы, общей стоимостью 5 млн рублей, в 18 учреждений здравоохранения передали спортсмены хоккейного клуба "Адмирал", сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Новейшие тест-системы, позволяющие в течение 10 минут с высокой точностью определить наличие в организме человека коронавируса, передали 18 медицинским учреждениям Приморья спортсмены хоккейного клуба "Адмирал". Новые экспресс-тесты южнокорейского производства выгодно отличаются от многих аналогов тем, что позволяют брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены", - говорится в сообщении.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, всего медучреждениям передано 4 000 таких экспресс-тестов. Получателями стали учреждения Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки.

Применение тестов позволит оперативно выявлять бессимптомных больных и предотвратить распространение инфекции. "Постановка любого диагноза начинается с тестов, лабораторных исследований. Соответственно, благодаря такой поддержке мы можем точно и оперативно ставить диагнозы. И оказание помощи пациентам будет быстрее", - считает главный врач Владивостокской клинической больницы № 1 Евгений Шестопалов.

Приморский край занимает 58-е место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 402 человека с коронавирусом нового типа.

Президент Владимир Путин в конце марта поручил правительству и губернаторам сформировать резервы лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса. Также глава государства указал на необходимость создать условия для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным с коронавирусом, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также снабжение этого персонала в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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