{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведица с двумя медвежатами вышла к людям в поселок золотодобытчиков на Чукотке

Животных отогнал доброволец на снегоходе

АНАДЫРЬ, 19 мая. /ТАСС/. Медведица с двумя медвежатами вышла в поселок золотодобытчиков Ленинградский в городском округе Эгвекинот. Хищников от населенного пункта прогнали добровольцы на снегоходах. Об этом ТАСС сообщили в общественной организации "Медвежий патруль".

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи.

"Мишки три дня бродили неподалеку от вахтового поселка. По всей видимости, недалеко от Ленинградского была их берлога, а до берега идти было далеко. Вот и запах пищи их сбил с толку. Хищников отогнал наш доброволец на снегоходе. Отгон был щадящим, волонтер несколько раз давал животным передышку, чтобы хищники отдохнули, а медвежата подкрепились материнским молоком. Примерно за пять километров от побережья медведица учуяла запах моря, и дальше уже гнать их не пришлось - сами побежали к морю", - рассказали ТАСС в организации "Медвежий патруль".

В 2020 году на приобретение средств защиты от белых медведей, которые с каждым годом все чаще выходят к людям, власти Чукотки потратят около 3 млн рублей из средств окружного бюджета. Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей, и ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи. Так, в 2019 году село Раркайпий на севере Чукотки почти месяц находилось в окружении 60 голодных белых медведей.

"Медвежий патруль" - общественная организация, которая ежегодно отгоняет белых медведей от населенных пунктов на Чукотке.

Поселок Ленинградский расположен в Иультинском районе Чукотки. Расстояние до Анадыря - около 800 км.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии превысило 1 тыс.
В регионе зафиксировали 42 новых случаев инфицирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС