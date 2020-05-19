Медведица с двумя медвежатами вышла к людям в поселок золотодобытчиков на Чукотке

АНАДЫРЬ, 19 мая. /ТАСС/. Медведица с двумя медвежатами вышла в поселок золотодобытчиков Ленинградский в городском округе Эгвекинот. Хищников от населенного пункта прогнали добровольцы на снегоходах. Об этом ТАСС сообщили в общественной организации "Медвежий патруль".

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи.

"Мишки три дня бродили неподалеку от вахтового поселка. По всей видимости, недалеко от Ленинградского была их берлога, а до берега идти было далеко. Вот и запах пищи их сбил с толку. Хищников отогнал наш доброволец на снегоходе. Отгон был щадящим, волонтер несколько раз давал животным передышку, чтобы хищники отдохнули, а медвежата подкрепились материнским молоком. Примерно за пять километров от побережья медведица учуяла запах моря, и дальше уже гнать их не пришлось - сами побежали к морю", - рассказали ТАСС в организации "Медвежий патруль".

В 2020 году на приобретение средств защиты от белых медведей, которые с каждым годом все чаще выходят к людям, власти Чукотки потратят около 3 млн рублей из средств окружного бюджета. Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей, и ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи. Так, в 2019 году село Раркайпий на севере Чукотки почти месяц находилось в окружении 60 голодных белых медведей.

"Медвежий патруль" - общественная организация, которая ежегодно отгоняет белых медведей от населенных пунктов на Чукотке.

Поселок Ленинградский расположен в Иультинском районе Чукотки. Расстояние до Анадыря - около 800 км.