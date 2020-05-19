Хабаровский край получит 80 млн рублей на допвыплаты для работников соцучреждений

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил направить дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений. Для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в течение четырнадцатидневной рабочей смены, а при выявлении в организации коронавирусной инфекции - 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и еще ряда работников из этой категории - 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно. Выплаты предусмотрены и для других работников учреждений.

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Работники интернатов, домов престарелых и инвалидов в Хабаровском крае получат более 80 млн рублей за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник.

"Правительство РФ утвердило распоряжение о выделении средств на выплаты работникам стационарных учреждений социального обслуживания. Согласно документу, Хабаровскому краю будет перечислено 80,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае 16 психоневрологических интернатов и домов престарелых и инвалидов. В них проживают около 3,5 тыс. человек. Случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

С марта в учреждениях действует карантин, при этом в условиях изоляции стационары края работают с 24 апреля сменой 14 дней. На прошлой неделе порядка 550 работников соцучреждений пошли на вторую смену. В Хабаровском крае для соцработников предусмотрены и региональные выплаты. За двухнедельные смены сотрудникам выплатят по 20 тыс. рублей. На это из краевого резервного фонда было выделено 52,6 млн рублей. Соответствующее постановление ранее подписал глава региона Сергей Фургал.

По данным за прошлые сутки в Хабаровском крае зарегистрированы 1 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом было выявлено 50 новых заболевших. Более 570 человек выздоровели, девять пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.