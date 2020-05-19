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Пандемия коронавируса нового типа

Во Владивостоке увеличился пассажиропоток, сократившийся из-за пандемии

Трамваи, троллейбусы, фуникулер и прибрежный морской транспорт работают в обычном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Количество общественного транспорта во Владивостоке увеличено на 40-70 единиц в связи с увеличением пассажиропотока после его падения, связанного с введением режима самоизоляции, сообщает во вторник пресс-служба мэрии.

В начале апреля общественный транспорт Владивостока перешел на график работы выходного дня в связи с сокращением пассажиропотока более чем на 50% у всех автоперевозчиков из-за режима самоизоляции. В середине мая ежедневно на улицы города выходило 420-450 автобусов.

"После праздников мы наблюдаем некоторое увеличение пассажиропотока, поэтому рекомендовали перевозчикам увеличить количество автобусов на линиях. Сегодня их 490. Трамваи, троллейбусы, фуникулер, прибрежный морской транспорт - все работает в обычном режиме", - приводит пресс-служба слова начальника управления транспорта города Александра Иванова.

Кроме автобусов на маршрутах работают девять трамваев и шесть троллейбусов. При поездках обязательно использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей. При отсутствии маски у пассажира водитель имеет право попросить его покинуть салон. В условиях пандемии в краевом центре не отменен ни один маршрут автомобильного, электрического или морского транспорта, однако обычное их количество до пандемии составляло около 600 в день.

Общее число заболевших коронавирусом в Приморье по данным на 19 мая составляет 1402 человека, 410 из них выздоровели, 14 умерли. В регионе введен режим обязательной самоизоляции и масочный режим в общественных местах. Работу продолжает ограниченное число предприятий.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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