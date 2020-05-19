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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС доставило на северо-восток Камчатки мобильный медпункт для борьбы с коронавирусом

Он позволяет оказывать помощь 100 пациентам в час

ТАСС, 19 мая. Сотрудники МЧС России доставили в поселок Оссора на северо-востоке Камчатского края мобильный медицинский пункт для лечения заразившихся коронавирусом по поручению вице-премьера - полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Мобильный медицинский пункт МЧС России вертолетом Ми-8 отправили в поселок Оссора Карагинского района. Он будет там находиться на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения COVID-19. Решение о его доставке на восточное побережье Камчатки было принято полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, который поддержал обращение главы региона Владимира Солодова", - говорится в сообщении.

На развертывание оборудования требуется около трех часов. Это строение из каркаса, надуваемое насосной станцией. Мобильный пункт позволяет оказывать помощь 100 пациентам в час. В дальнейшем сотрудники МЧС планируют совершить еще два рейса на северо-восток Камчатского края для доставки медицинского оборудования - всего около 6,5 тонн груза. В случае ухудшения эпидемической обстановки в район отправятся спасатели и медики. По данным оперативного штаба на утро вторника, в крае зафиксировано 495 заразившихся коронавирусом, 167 человек вылечены.

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"Модуль планируется использовать в том случае, если возникнет крупный очаг заболевания коронавирусом. Если это будут единичные случаи, то мы рассматриваем возможность доставки заболевших пациентов с помощью санитарной авиации в краевой центр <…>. Это превентивная мера, направленная на предупреждение ситуации, которая может возникнуть на рыбохозяйственных предприятиях края в ходе лососевой путины в этом году", - приводится в сообщении комментарий министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергея Хабарова.

Ранее в мае вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам субъектов макрорегиона принять меры, чтобы обеспечить безопасность вахтовой работы в условиях распространения коронавируса. Речь в том числе шла о людях, занятых на путине. В Карагинском районе Камчатки расположено несколько рыбохозяйственных предприятий.

Поселок Оссора находится на северо-востоке Камчатки. В нем живут около 2 тыс. человек. Основной вид деятельности - рыболовство и рыбопереработка.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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