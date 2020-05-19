В кабмине не одобрили законопроект о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала в представленной редакции инициативу депутата от КПРФ Олега Лебедева, предложившего запретить продажу пиротехнических изделий детям. Копия проекта официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предложено установить запрет на продажу [пиротехнических изделий] несовершеннолетним и использование ими таких изделий", - говорится в пояснительной записке к инициативе. Документом также запрещается использование пиротехники в населенных пунктах, в зданиях, лесах, заповедниках и на других территориях. Исключение предполагается сделать для специально отведенных площадок на открытом воздухе, перечень которых определят органы местного самоуправления. Кроме того, инициатива закрепляет право региональных властей вводить дополнительные ограничения на использование пиротехнических изделий, в том числе по времени их применения.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - говорится в проекте официального отзыва.

В кабмине считают избыточным введение в закон "О пожарной безопасности" специальных норм о регулировании продажи и использования пиротехнических изделий бытового назначения. "Кроме того, перечень мест, в которых запрещается применение пиротехнических изделий, утвержден постановлением правительства РФ", - напоминают там. Еще одно замечание касается разночтений в формулировках, содержащихся в законопроекте и техрегламенте Таможенного союза.

В январе этого года ужесточить правила реализации петард и фейерверков предлагал глава думских единороссов Сергей Неверов. В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству тогда также поддержали необходимость введения законодательного запрета на продажу фейерверков и петард несовершеннолетним и усиления контроля за качеством такой продукции.