{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Амурской области умер первый пациент с коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции

ТАСС, 19 мая. Первый пациент с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умер в инфекционном госпитале в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня зарегистрирован один летальный исход. <...> Серышевский район, женщина 80 лет, у нее имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни, - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие", - передает пресс-служба слова руководителя регионального Роспотребнадзора Ольги Кургановой.

Всего в регионе зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции, выписаны 65 человек, в том числе 11 за последние сутки. В регионе коэффициент распространения инфекции - 0,8, свободный коечный фонд - 54,6%.

В апреле в Амурской области был введен обязательный режим самоизоляции для граждан из групп риска по коронавирусу, запрещены все массовые мероприятия, ограничен доступ к общественным местам на улице. В городах Благовещенске, Белогорске, Свободном и Тынде гостиницам запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование. Ограничение на въезд и выезд введено в городах Свободном и Шимановске.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Хайкоу отправил городам-побратимам за рубежом 500 тыс. медицинских масок
Такие отношения у Хайкоу установлены с 41 городом в 33 странах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС