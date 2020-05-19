В Амурской области умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС, 19 мая. Первый пациент с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умер в инфекционном госпитале в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона .

"Сегодня зарегистрирован один летальный исход. <...> Серышевский район, женщина 80 лет, у нее имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни, - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие", - передает пресс-служба слова руководителя регионального Роспотребнадзора Ольги Кургановой.

Всего в регионе зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции, выписаны 65 человек, в том числе 11 за последние сутки. В регионе коэффициент распространения инфекции - 0,8, свободный коечный фонд - 54,6%.

В апреле в Амурской области был введен обязательный режим самоизоляции для граждан из групп риска по коронавирусу, запрещены все массовые мероприятия, ограничен доступ к общественным местам на улице. В городах Благовещенске, Белогорске, Свободном и Тынде гостиницам запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование. Ограничение на въезд и выезд введено в городах Свободном и Шимановске.