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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье достигло 1,6 тыс. человек

Среди заразившихся есть дети

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Коронавирусную инфекцию выявили еще у 70 человек на Ставрополье за сутки, общее число заразившихся выросло до 1 600, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"За последние сутки прирост числа заболевших составил 70 человек. Таким образом, за все время в крае зарегистрировано уже 1 600 фактов заражения коронавирусом. В том числе, у 151 ребенка", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, скончались еще три пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция", всего умерших уже 31 человек.

"На сегодня 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 112 - в состоянии средней степени тяжести. За весь период было выписано 562 человека", - отметил губернатор.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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