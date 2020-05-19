Хайкоу отправил городам-побратимам за рубежом 500 тыс. медицинских масок

ХАЙКОУ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. Город Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань отправил городам-побратимам в других странах и различным международным организациям около 500 тыс. медицинских масок для борьбы с распространением нового коронавируса. Такие данные публикует газета "Хайкоу жибао".

С марта Хайкоу наряду с принятием мер по предотвращению ввозных случаев и постепенным восстановлением деловой активности и образовательной деятельности постоянно оказывал поддержку различным странам, нуждающимся в помощи в борьбе с коронавирусом. Согласно данным городского Комитета по иностранным делам, около 500 тыс. медицинских масок было отправлено городам-побратимам Хайкоу в девяти странах, среди которых Южная Корея, Иран и Италия. Помощь также оказывалась ряду международных организаций и консульствам разных стран в КНР.

В настоящее время, согласно последним данным, побратимские отношения у Хайкоу установлены с 41 городом в 33 странах.

Ранее агентство Синьхуа сообщало, что китайская провинция Хайнань направила медицинское оборудование и материалы 23 странам, с городами и другими административными единицами которых у нее установлены побратимские отношения. Эти поставки включали свыше 786 тыс. одноразовых медицинских масок, 20 тыс. масок KN95, 1 тыс. комплектов защитной одежды, 1 тыс. емкостей с дезинфицирующими средствами, а также порядка 50 тыс. пар защитных медицинских перчаток на общую сумму свыше 2,6 млн юаней (порядка $373 тыс.).

У городов на Хайнане установлены побратимские отношения с 64 населенными пунктами за рубежом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Она распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.