В Магадане реализуют проект по обучению пенсионеров игре в го

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Пенсионеры Магаданской области смогут научиться логической игре го, приняв участие в проекте "Серебряное го". Обучающая программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, на выделенные средства - почти 250 тыс. рублей - уже закуплены комплекты инвентаря и специальные игровые часы, сообщила ТАСС тренер Магаданской областной общественной организации "Спортивная федерация го" Мария Устюжина.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2 017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

"Мы уже закупили игровые наборы и специальные часы, но начать обучение людей "серебряного возраста" в марте не удалось из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Когда ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты, мы приступим к обучению 30 пенсионеров", - сообщила тренер, добавив, что перевести занятия для пожилых людей в онлайн-формат не удалось из-за отсутствия у многих из них необходимой техники и навыков работы с компьютером.

Обучать людей "серебряного возраста" игре в го будут два тренера, занятия будут проходить два раза в неделю. Примерно через месяц обучения пенсионеры уже примут участие в первом турнире по го, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнование планировалось провести в мае, но его, как и всю остальную программу проекта, перенесли на более поздний срок. Затем планируется провести еще три турнира, в том числе с участием школьников.

Устюжина отметила, что обучение игре в го будет полезно для укрепления связи между поколениями, ведь в соревнованиях одновременно могут принимать участие игроки с разницей в возрасте в 50 лет. Кроме того, занятия го помогают поддерживать когнитивные функции пожилых людей, а по некоторым данным, даже препятствуют развитию деменции.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.