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Пандемия коронавируса нового типа

В Амурской области расширили режим ограниченного сообщения с Шимановском на три села

В зону ограничений включили также села Случайное, Петруши, ж/д станции Петруши и Берея

ТАСС, 19 мая. Три села и железнодорожная станция возле города Шимановска в Амурской области вошли в зону, где введено ограничение транспортного сообщения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

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В понедельник власти региона ограничили сообщение с городом Шимановском из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Въехать и выехать из города можно только по рабочей необходимости или спецразрешениям.

"В распоряжение губернатора Приамурья №10-р вносятся изменения в части особого режима въезда и выезда в Шимановск. В связи с особым географическим расположением КПП в периметр ограничений также попали села Случайное, Петруши, ж/д станции Петруши и Берея Шимановского района. Эти населенные пункты также включаются в распоряжение главы региона", - говорится в сообщении пресс-службы. Общее население указанных сел составляет около 500 человек.

Всего в Амурской области зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции, выписаны 65 человек, в том числе 11 за последние сутки, один умер. В регионе коэффициент распространения инфекции - 0,8, свободный коечный фонд - 54,6%.

В апреле в Амурской области был введен обязательный режим самоизоляции для граждан из групп риска по коронавирусу, запрещены все массовые мероприятия, ограничен доступ к общественным местам на улице. В городах Благовещенске, Белогорске, Свободном и Тынде гостиницам запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование. Ограничение на въезд и выезд введено также в Свободном.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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